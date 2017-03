Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique ce vendredi 24 mars 2017 et recoupées… Plus »

Des manifestations se sont également déroulées à Freetown, la capitale. Les étudiants ont été dispersés de force par la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène, alors qu'ils convergeaient vers la résidence présidentielle, à Freetown, en scandant des slogans en faveur de la réouverture de leur université. Plus de 10 étudiants ont été arrêtés à Freetown et plusieurs à Bo.

Les enseignants protestent contre le non-versement de leurs salaires par l'État. La police affirme que les étudiants n'ont pas obtenu l'autorisation de manifester le 23 mars et qu'ils brûlaient des pneus et bloquaient les routes principales.

« Il faut que les autorités diligentent une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les circonstances de cet homicide et de toutes les blessures occasionnées et qu'elles veillent, si elles disposent d'éléments suffisants, à ce que les responsables présumés de ces faits soient jugés de manière équitable. »

« Nous appelons la police à s'abstenir de commettre des violations des droits humains et à laisser les étudiants exercer en toute sécurité leurs droits aux libertés d'expression et de réunion pacifique. »

