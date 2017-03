Burkina Faso: Invention - La machine à tisser automatique de Newlove

Le premier paneliste, Dr Cyriaque Paré, journaliste, enseignant-chercheur et fondateur de lefaso.net a entretenu… Plus »

L'invention de cette machine, selon son concepteur, fait partie d'un projet qui consiste à monter 1000 machines à tisser pour le Burkina avec une capacité moyenne de production totale de 10 000 pagnes et tissus par jour et qui fonctionnent toutes à l'énergie solaire.

Le premier permet d'actionner les échangeurs de fil. Il fait monter et descendre les fils pairs et impairs. Le deuxième enroule le tissu qui est déjà tissé.

Que faire avec ce soleil qui nous grille chaque jour que Dieu fait ? La question, Kushiator Newlove Kwaku se l'est posée et est arrivé à la conclusion que cet astre du système solaire pourrait être utile pour alimenter sa machine à tisser automatique.

Kushiator Newlove Kwaku Issa, dit Providence, est un inventeur qui a son atelier dans le quartier Tanghin de Ouagadougou. Sa nouvelle trouvaille, une machine à tisser automatique et solaire. Le 7 mars 2017, nous sommes allé à la découverte de ce « Géo-trouve-tout » et de son Bureau de recherche et de transfert de technologie pour enrichir le Burkina Faso (BRTT).

