Paris — SAR la Princesse Lalla Meryem et le président français François Hollande ont inauguré, jeudi en fin d'après midi, le pavillon du Maroc au Salon du Livre de Paris "Livre Paris" qui met cette année à l'honneur les lettres marocaines.

Pour la première fois depuis sa création, le Salon, qui se tient du 24 au 27 mars, met en lumière les lettres et la culture d'un pays d'Afrique et du monde arabe, témoignant ainsi du dynamisme et de la richesse des échanges entre le Maroc et la France sur le plan éditorial et littéraire.

L'édition 2017 de ce rendez-vous culturel permettra de plonger dans la création littéraire marocaine grâce à de nombreux événements organisés au cœur du salon et hors les murs, outre des rencontres avec des auteurs marocains et de nouveaux talents émergents afin d'échanger sur la diversité et le dynamisme de la production littéraire du pays.

A cette occasion, Son Altesse Royale et le chef de l'Etat français ont visité le pavillon du Maroc dont la conception, sous le thème :"Maroc à livre ouvert", a pour objectif de mettre en avant les enjeux liés à la littérature en particulier et à la culture et aux questions de société en général.

Par la suite, il a été procédé à la remise de livres à M. François Hollande.

La programmation de ce pavillon reflète ainsi la transversalité de la thématique retenue, "Maroc à livre ouvert", car à travers sa littérature, le pays se présente aux lecteurs dans sa plus grande diversité de genres littéraires, d'expressions et de langues.

Elle met également en avant la variété des styles et des sujets traités qui renseigne sur une grande liberté de ton et sur une société plurielle, un Maroc qui a toujours accueilli les autres littératures, dans la grande tradition d'ouverture et d'hospitalité.

Le pavillon marocain s'étend sur une superficie de 450 m². Il abrite différentes activités qui mettent en valeur la diversité et la richesse de la culture marocaine.

A l'entrée du Salon, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a été accueillie notamment par M. Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition, M. Mohamed Amine Sbihi, ministre de la culture, M. Rachid Benmokhtar Benabdellah, ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Chakib Benmoussa, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris et Mme Zohour Alaoui, ambassadeur, déléguée permanente du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO.

Son Altesse Royale a été également saluée par M. Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'Homme, Mme Bahija Simou, directrice des archives Royales et commissaire de l'exposition "Splendeurs de l'écriture au Maroc, Manuscrits rares et inédits" qui se tient actuellement à l'Institut du Monde Arabe ainsi que par M. Serge Berdugo, secrétaire général du conseil des communautés israélites du Maroc.

Au pavillon du Maroc, SAR la princesse Lalla Meryem a été saluée par M. Younès Ajarrai, commissaire général du pavillon, ainsi que par d'autres personnalités.