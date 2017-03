Madagascar: JM Production - Arrivée du groupe Afro Style

« C'est une réelle rencontre et un échange culturel, voilà pourquoi on l'a appelé Afro Kawitry » explique Jerry Marcoss. Tous les styles afro y passeront donc.

Affiche. A peine arrivés, les trois membres du groupe Afro Style rencontreront leurs fans à l'hôtel du Louvre à Antaninarenina où ils tiendront une séance de dédicaces et de selfies, évidemment, pour que tout le monde puisse les voir de plus près. Cette rencontre dédicace est totalement gratuite, ils seront sur place dès 18h.

En 2014, il sort « La passe » et décroche 200 000 vues. « Aboudou » marque leur consécration. Aujourd'hui, Afro Style se produit sur leur île, mais aussi en Afrique, et à Madagascar puisqu'il débarque à Ivato cet après-midi pour un concert unique qui se tiendra au Coliseum d'Antsonjombe ce dimanche 26 mars.

Afro Style, ce sont d'abord trois garçons qui ont grandit à La Réunion : Idriss, alias Kafé, âgé de 21 ans, Boko qui a 22 ans et Bastoine, qui les a rejoint un peu plus tard pour assurer la partie chorégraphie, tout juste âgé de 16 ans. Le groupe se forme en 2011 et sort le premier clip « Ama Kip Kip » qui fait mouche et obtient près de 50 000 vues sur le net.

En boîte de nuit comme dans les fêtes de famille, à Tanà comme en provinces, et même dans les îles voisines, on ne peut pas rater « Aboudou », une chanson entraînante du groupe AfroStyle, qui réunit quelques passionnés de la musique de l'île de La Réunion.

Le groupe Afro Style, tout droit venu de La Réunion pour son premier concert à Tanà, débarque à Ivato cet après-midi et sera reçu comme des stars. Ils sont en tête d'affiche du concert organisé par JM Production ce dimanche, avec Jerry Marcoss et bien d'autres.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.