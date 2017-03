Madagascar: Run - Ouverture de la saison le 2 avril

La course de ce dimanche 2 avril constituera le premier rendez-vous de l'année. Une année qui devrait en compter six, même si on attend encore la confirmation avec la publication du calendrier définitif.

La Gold Cox avait survolé la saison 2015, avant de faire l'impasse sur l'exercice suivant. Son moteur demeure l'un des plus performants dans la classe « atmosphérique » et c'est toujours un plaisir de voir la Cox rouler sur la ligne droite du BATAC.

En prorun plus précisément, on devrait retrouver les mêmes challengers, Tahiana « Jaytaxx » Rasolojaona sur BMW, Jaona « Elite » Randriarimalala sur Smart Dragster, Tsilavina Rakotoson sur Peugeot 205 ou encore Richad Fidahoussen alias RYF sur Ford Cosworth. L'an dernier, l'apparition d'une Ford Mustang de dernière génération dans le parc, avait été l'une des principales attractions du championnat.

Coup d'envoi imminent. Le club Runmada donne rendez-vous pour le dimanche 2 avril, sur la piste de la BATAC Arivonimamo, pour la première manche du championnat de run. Jean de Dieu « Vazaha » Rafanomezantsoa (Subaru Impreza/ Mitsubishi Lancer Evo IX) et Rijarilanto Razafindramanana (Renault Super 5) remettront leurs titres en jeu, respectivement en catégorie Prorun et Run.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.