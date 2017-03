Afrique: Maurice et la Tanzanie renforcent leur coopération

Il faut consolider les échanges intra-africains. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pravind Jugnauth, ce jeudi 23 mars, à l'hôtel Labourdonnais, Port-Louis, dans le cadre d'un forum organisé avec la Tanzanie. C'est le troisième événement qui devrait contribuer à renforcer la visibilité de Maurice en tant que centre financier pour des projets d'investissement en Afrique.

Ce forum, organisé par la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), le Board of Investment et le Tanzania Investment Centre, a pour objectif de susciter l'intérêt de part et d'autre et renforcer les échanges entre les deux pays dans le commerce et les investissements.

Pour Pravind Jugnauth, l'Afrique a tous les ingrédients nécessaires pour développer les échanges intra-africains. Il estime que les facteurs qui avaient autrefois fait obstacle à ces échanges ont à présent disparu.

«Le forum Maurice-Tanzanie démontre qu'une nouvelle ère de coopération est en gestation. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons consolider l'environnement économique et prospérer», a-t-il souligné.

La Tanzanie fait partie des pays africains qui ont le potentiel recherché par Maurice pour faire de l'intégration régionale une réalité. La forte délégation de la Tanzanie a été présidée par son Premier ministre, Kassim Majaliwa Majaliwa.

Les représentants d'organismes de promotion du commerce et des investissements, à savoir la Tanzania Private Sector Foundation, le Tanzania Investment Centre et les hommes d'affaires de ce pays étaient également présents.