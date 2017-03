Madagascar: Passion Beauté - Place à la « Beauty week » !

Envie de se faire pomponner ? Besoin de conseils make-up et soins ? Passion Beauté Ambatonakanga organise, depuis hier, jusqu'au 25 mars, le « beauty week ». Une animation conjointement assurée par les équipes de Passion Beauté et de l'Institut de beauté & spa Majorel.

Un moment privilégié ! C'est ce que réserve l'équipe de Passion Beauté Ambatonakanga à toutes celles qui viendront faire un saut à l'institut jusqu'à demain 25 mars. La « Beauty Week », c'est effectivement un moment inédit pendant lequel les clients découvrent les nouveaux produits, mais également les conseils des professionnels de Passion Beauté.

« Cet événement, à partir de mini soin, a pour but de s'initier à de nouvelles techniques (conseils, astuces et tutoriel) et aux dernières tendances en matière de soin et maquillage.

Les professionnels de Passion Beauté et de Majorel accompagneront les clients tout au long de ces trois jours de découverte » explique OIga Collet, Directeur Général de la chaîne Passion Beauté. Parmi les produits mis en avant dans cette « Beauty week » : le Face Renew 100.

La même responsable de poursuivre : « En ce qui concerne les soins, Matis Paris comme tout le monde le sait, est un leader mondial en matière de cosmétique pour institut et spa. Matis Paris innove à nouveau avec Face Renew 100 qui est un peeling, donnant un effet peau neuve et un éclat immédiat. Produit idéal pour préparer la peau au maquillage.

Pour le maquillage, Madagascar n'est pas en reste. En effet, Passion Beauté a été sélectionnée depuis plus de quatre ans comme représentant exclusif de la marque Black Up.

Black up étant la référence universelle du maquillage pour peaux noires et métissées. La Beauty week est une occasion de découvrir chez Black Up les nouveautés répondant aux nouvelles tendances en l'occurrence le contouring et le strobing ».

La « Beauty week », autrement dit, est un moment à ne rater sous aucun prétexte pour s'enquérir des dernières tendances en matière de make-up et de techniques.

Passion Beauté Madagascar, pour les non-initiés, fait partie des 200 parfumeries Passion Beauté présentes en France, et dans les Départements et Territoires d'Outre-mer, en Belgique et au Maroc. C'est un espace de vente et de conseil de parfums, de soins et de maquillage et distribue les plus grandes marques de parfums.