Kenya: Visite du nouveau président somalien pour renforcer la coopération

De retour en sélection après plus de 3 ans d'absence, Kalen Damessi ne sent pas pour autant… Plus »

Notre coopération est en effet nécessaire au maintien de notre relation historique, et à nos efforts continus pour lutter contre l'insécurité et la pauvreté ».

Au terme de près de deux heures de discussions, Uhuru Kenyatta a annoncé une série de mesures d'ouverture envers la Somalie : « Nous allons ouvrir deux postes-frontière à Liboi et à Mandera, pour faciliter le mouvement des personnes, des services et des biens.

C'est sa première visite officielle au Kenya depuis son investiture et jeudi, il s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le président kényan Uhuru Kenyatta. Au menu des discussions : sécurité, et coopération économique.

