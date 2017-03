Afrique: Les eaux usées pourraient constituer un nouvel or noir

Face à la hausse constante de la demande en eau à travers le monde, un recours plus systématique au… Plus »

« De fait, dans de nombreuses régions, des eaux chargées de bactéries, de nitrates, de phosphore ou de solvants se déversent dans les cours d'eau, les lacs et pour finir, dans les océans, avec des conséquences graves pour l'environnement et la santé humaine », peut-on lire sur le portail officiel de l'Unesco.

Quoi qu'il en soit, le recours à une eau traitée comme alternative à l'eau fraîche gagne du terrain. C'est déjà le cas en Amérique latine où le traitement des eaux usées a pratiquement doublé depuis la fin des années 1990 et couvre désormais entre 20 et 30% des eaux usées collectées dans les réseaux urbains d'égout.

« On estime que 22% de la demande mondiale en phosphore pourrait être satisfaite grâce au traitement des urines et des excréments humains. Déjà, certains pays, comme la Suisse, imposent la récupération de certains nutriments comme le phosphore », a relevé le rapport.

Aussi, grâce à l'évolution des techniques de traitement on peut désormais récupérer certains nutriments, comme le phosphore et les nitrates, dans les eaux d'égouts ou les boues d'épuration.

