Ile Maurice: Les Salines - Les habitants déplorent la hausse des factures d'eau après l'installation de compteurs

Ils sont unanimes. Les habitants des Salines et de Tranquebar affirment que leurs factures d'eau sont montées en flèche depuis l'installation de nouveaux compteurs par la Central Water Authority (CWA) il y a quelques mois.

«Avant l'installation du nouveau compteur, je payais Rs 350 pour l'eau. Mais cela fait plus de trois mois que je paye Rs 700. C'est exagéré», déplore Lainsley Gopal. Selon cet habitant des Salines, il a déjà fait appel à la CWA mais cela n'a rien changé.

Rebecca Février, une autre habitante de la localité, abonde dans le même sens. «Nos factures d'eau ont considérablement augmenté depuis ces installations. C'est inadmissible.

Si on utilisait plus d'eau, on l'aurait compris. Mais nous devons faire face à plusieurs coupures d'eau depuis 8 heures du matin», martèle-t-elle. D'ajouter qu'elle n'a cessé de réclamer des explications à la CWA, en vain.

Du côté de la CWA, Mantacha Ghurhoo, responsable de communication, indique que ce sont les anciens compteurs qui étaient défectueux.

«Les anciens compteurs enregistraient la quantité d'eau en moyenne que les habitants utilisaient. Mais les nouveaux compteurs enregistrent, eux, le pourcentage d'eau exact que les gens utilisent», souligne-t-elle.

Cette employée de la CWA explique également qu'il se pourrait qu'il y ait des fuites pour expliquer la hausse des factures d'eau. Elle invite les habitants à venir remplir un formulaire à la CWA s'ils veulent faire un test.

Ce test coûte Rs 500. «On place un compteur à côté du leur et on fait un suivi pendant deux à trois mois. S'il y a effectivement un problème avec leur compteur, on les rembourse les Rs 500 et on trouve des arrangements pour les factures qu'ils ont déjà réglées.»