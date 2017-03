En poète-astronome-démiurge, Dox crée la Constellation du « Zébu sidéral »pour apporter la paix à Madagascar voire au monde entier: « Ce soir/ Je lève la tête / Sur le monde sidéral / La Constellation du Taureau / évoque par son tracé / le parc d'Ombiranga / illuminé / Par Aldebaran / et dans un coin / les Pléiades / pâles étoiles / à peine visibles. / C'est une vie / de paix ... ». Ces correspondances entre le céleste et le terrestre sont toujours de mises à travers l'astrologie moderne à titre individuel ou collectif. Et si les poètes avaient raison...

Les astrologues de l'Imoro, qui étaient à la fois médecins, devins et maîtres en sortilèges, ont été pris en qualité de conseillers à la cour royale de l'Imerina et auprès de certains aristocrates.

Dédé Sorajavona, le fils de Dox à la « valiha » et la poétesse Antsiva à la Société des Poètes français lors du 14e Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs dédié à Dox.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.