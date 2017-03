Maroc: Plus de 1.100 projets INDH entre 2005 et 2015 à Khémisset

Un total 1.128 projets de développement humain ont été réalisés dans la province de Khémisset entre 2005 et 2015 pour un coût global de 647 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 362 MDH de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Selon un bilan de l'INDH parvenu à la MAP, un total de 214.700 personnes ont bénéficié de ces projets qui visent à faciliter l'accès aux services sociaux, soutenir les activités génératrices de revenus, sportives et socioculturelles et permettre à l'ensemble des acteurs d'adhérer à la dynamique de cette initiative nationale.

Parmi ces projets, 738 ont été mis en oeuvre à 100%, 180 sont en cours de réalisation et 210 autres viennent d'être lancés. Ils se répartissent en un programme d'urgence au titre de 2005, qui a compris 32 projets (2,4 MDH) et un programme transversal qui a concerné la réalisation de 313 projets (73 MDH). Profitant à 70.000 bénéficiaires, ces projets ont bénéficié d'une enveloppe de 67,7 MDH de la part de l'INDH et d'une contribution de 5 MDH de la part des autres partenaires.

En effet, dans le cadre de l'amélioration des revenus des catégories défavorisées, notamment la femme rurale et les jeunes diplômés, en vue de les intégrer dans la vie socioéconomique, 200 projets relatifs aux activités génératrices de revenus dans les domaines de l'agriculture, l'artisanat, le commerce, l'industrie et le tourisme ont été réalisés au profit de 1.822 bénéficiaires de la province avec un coût global de 27,5 MDH, dont 20,6 MDH alloués par l'INDH.

En ce qui concerne le programme de lutte contre la précarité, 46 projets ont été réalisés dans la province au profit de 2.950 personnes d'une valeur de 87,2 MDH, dont 61,7 MDH de l'INDH, qui ont porté notamment sur la construction et l'équipement de 26 établissements de protections sociale, d'un centre socio-pédagogique au profit des enfants en situation de handicap, un centre de dialyse à Khémisset et d'un centre de formation professionnelle à Tiflet.

Selon ce rapport, les meilleures réalisations de l'INDH ont concerné le secteur de l'éducation. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre l'abandon scolaire et l'amélioration du niveau de scolarisation des familles défavorisées il a été procédé à la construction et l'équipement de 26 maisons d'étudiants, la fourniture de 14 véhicules de transport scolaire au profit de 1.280 élèves, l'aménagement de 48 unités scolaires, la mise en place de 101 logements au profit des cadres pédagogiques des différentes communes de la province et d'un centre pluridisciplinaire à Tiflet visant à renforcer et consolider les capacités des jeunes dans la formation professionnelle.

Dans le but de renforcer les infrastructures et améliorer l'accès aux services médicaux dans les zones montagneuses et difficiles d'accès, 14 centres de santé en été créés outre la construction et l'équipement d'un centre de dialyse à Khémisset et de quatre logements professionnels au profit des médecins de la province, ainsi que la fourniture de 16 ambulances à l'hôpital provincial de Khémisset, l'hopital local de Tiflet, et les autres communes.

Il a été procédé également au cours de la même période à la construction et l'équipement d'une maternité dans la ville de Rommani et d'une salle d'accouchement dans la commune de Moulay Driss-Aghbal, la mise en place d'un centre médico-pédagogique au profit des enfants en situation de handicap à Khémisset, l'équipement de l'Institut Ibn Baytar dans la commune d'Ait Ourbil, ainsi que l'achat de dispositifs médicaux au profit des personnes âgées issues des quartiers précaires à Tiflet.

Concernant les projets relatifs au secteur des sports et de la jeunesse, il a été procédé à l'aménagement de 16 terrains de proximité et la mise en place de 11 espaces pour enfants.

Le secteur de l'eau potable a connu quant à lui la réalisation de 46 projets d'une valeur globale de 13,5 MDH au profit de 18.629 bénéficiaires, tandis que le secteur de l'électricité a enregistré 119 projets d'un coût global de 125,7 MDH bénéficiant à 18.081 habitants de la province.