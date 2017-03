« Depuis quelques années, il y a un procès, un dossier concernant la cause de béatification et de canonisation du cardinal Emile Biayenda.

Dans la foulée des 40 ans de la mort du cardinal Emile Biayenda, nous avons voulu prier pour les autres personnalités mortes le même mois et la même année que lui (les présidents Marien Ngouabi et Alphonse Massamba Débat », a-t-il rappelé, saluant la présence des parents de ces illustres disparus, du représentant du président de la République ainsi que des délégations étrangères.

« C'est le souhait le plus ardent qui nous anime et qui constitue l'élan indéfectible de notre prière permanente.

S'exprimant à cette occasion, l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou, a invité les participants à prier sans cesse pour que la cause de béatification du cardinal puisse aboutir. Il souhaite voir la volonté et l'attente de la béatification du serviteur de Dieu Emile Biayenda devenir une réalité.

Né en 1927 à Mfinka-Bitungu à Maléla-Bombé, petit village de Mpangala, situé non loin de Kindamba, dans le Pool, le cardinal Emile Biayenda avait reçu la barrette cardinale le 5 mars 1973 à l'âge de 46 ans. Plus jeune cardinal d'Afrique, il est mort à l'âge de 50 ans.

C'est un homme humble au cœur ouvert pour recevoir l'amour de Dieu et le redonner sans compter à tous ses frères. Homme de dialogue qui prenait tout son temps pour écouter chacun attentivement, le cardinal Emile Biayenda a toujours œuvré pour le bien commun. Tout ceci en banalisant l'esprit de haine, violence, vengeance et les rivalités.

