Les trois groupes de travail chargés d'étudier le dossier mis en place le 1er février à Brazzaville lors du lancement des travaux sur l'évaluation des capacités contributives des produits de l'exploitation du domaine et des services des collectivités locales ont rendu leurs premières conclusions le 22 mars.

Ces groupes de travail conjoints, composés d'experts de la mairie et du ministère délégué en charge de la Décentralisation et du développement local ont la responsabilité d'accomplir deux missions essentielles.

Le travail effectué par ces techniciens a consisté, entre autres, à l'identification de la parafiscalité locale qui contribue au budget municipal, mais également à effectuer un recensement général des contribuables.

Le but poursuivi par la municipalité de Brazzaville, à travers cette initiative, est de chercher à doter la collectivité locale de Brazzaville d'une liste exhaustive et exacte des impôts, taxes et tous les autres droits perçus au bénéfice des services municipaux.

« Il se dégage la nécessité de poursuivre le recensement général des contribuables afin que la commune de Brazzaville puisse disposer de la liste complète des impôts, taxes, droits ou contributions perçus au profit de la collectivité locale.

Y compris le nombre de contribuables qui sont assujettis et le montant des recettes attendues pour chaque catégorie de ressources », a précisé le directeur de cabinet du ministre délégué à la Décentralisation et au développement local, Gaspard Kimpala, qui a dirigé les travaux.

Il s'agit, en effet, des recettes fiscales regroupant les produits des impôts, des droits et taxes recouvrées par les services d'impôts locales, ainsi que des produits d'exploitation du domaine, des services des collectivités locales et des subventions et dotations de l'Etat.

En initiant ces nouvelles méthodes de recouvrement des taxes et autres fiscs municipaux, la vision de la mairie de Brazzaville est de chercher à bien assurer la traçabilité des fonds collectés, surtout d'augmenter vraisemblablement les recettes municipales, au moment où l'économie nationale est anéantie par la crise économique.

Afin de garantir la réussite de la réforme, un comité de suivi du travail a été mis sur pied, sous la supervision du préfet de Brazzaville, Cébert Iboko-Onanga.

De même, des groupes de travail ont été constitués au sein des arrondissements, sous la coordination des administrateurs-maires, avec la même mission de parfaire l'identification des recettes, le dénombrement des contribuables ainsi que le contrôle des recouvrements.

Ces conclusions ont été rendues en présence du député-maire de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé.