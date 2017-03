L'événement aura lieu les 27 et 28 mai prochains au Pan Piper, lieu dédié à l'événementiel, situé dans le 11ème arrondissement de Paris.

La première édition de cet événement culturel est consacrée à une immersion au Congo-Kinshasa. « Nous souhaitons promouvoir divers talents congolais et proposer "le consommer à la congolaise" », font savoir les organisateurs.

« Congo Na Paris », apprend-on, sera décliné en cinq univers distincts afin de donner l'occasion au public de découvrir les multiples opportunités d'investissements qui existent sur les deux rives du fleuve Congo.

Les organisateurs prévoient ainsi de mettre en place un salon d'exposition de plus de 1500 m2 qui plongera les visiteurs, le temps d'un week-end, dans les rues de Kinshasa.

A cet effet, plusieurs activités sont prévues lors de cet événement à savoir: le « Congo Na Paris Forum », un espace de dialogue, de partage d'idées, de réflexion et de networking ouvert aux professionnels, ainsi que des stands pour les entreprises qui souhaitent présenter leurs activités ; le salon du tourisme, pour sa part , fera découvrir les richesses naturelles de la RDC ; le forum de la dynamique sociale est, quant à lui, l'espace des associations et organisations non gouvernementales (ONG), dédié à la solidarité, au lien social ainsi qu'à la valorisation des actions qu'elles mènent ; le salon de la gastronomie, quant à lui, est destiné à faire déguster et explorer les cuisines congolaises et plus largement africaines dans leurs diversités.

Enfin, le festival Congo pop culture a pour objectif de promouvoir les arts et cultures congolais avec une scène dédiée aux talents. « Congo Na Paris est le rendez-vous des natifs et descendants du Bassin du Congo.

Il s'adresse aussi à tous les amis, passionnés et amoureux des cultures de cette région phare d'Afrique Centrale. Cette aventure souhaite s'inscrire parmi les initiatives qui portent un regard nouveau sur l'Afrique et apportent une lumière positive sur le Congo », font savoir les organisateurs.

Un rendez-vous qui se veut incontournable

Pour Charlotte Kalala, président du comité d'organisation, l'événement « Congo Na Paris » propose un voyage à la découverte de la région du bassin du Congo. En outre, explique-t-elle, c'est le rendez-vous incontournable des acteurs socioculturels et économiques, des curieux et des amoureux de la culture africaine.

« Congo Na Paris est un carrefour de dialogues entre les cultures d'ici et d'ailleurs. De nombreux Congolais résidant dans la ville lumière, se sont engagés dans tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, associative et culturelle.

Mais que savons-nous réellement du Congo et de sa diaspora ? Congo Na Paris est un événement unique qui a pour vocation de donner un coup de projecteur à cette diaspora, à sa diversité, à ses initiatives, son dynamisme social et économique afin de découvrir ce géant d'Afrique, premier pays francophone au monde par sa superficie et par sa population », fait-t-elle savoir.

Bien plus, précise la présidente du comité d'organisation, « Congo Na Paris » est aussi un festival culturel et un forum social, favorisant la diversité et les relations entre les acteurs socio-économiques tournés vers le Congo et sa diaspora.