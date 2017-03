Débutées le 20 mars, les manoeuvres militaires maritimes dénommées « Obangame Express 2017 » ont été officiellement lancées ce jeudi 23 mars dans la salle de conférence du quartier général de la zone militaire de défense numéro 1 en présence du contre amiral, chef d'état-major de la marine nationale congolaise André Bougnabea Moundanza et du général Jean Olessongo Ondaye respectivement directeur et contrôleur opérationnel de cet exercice. Objectif : améliorer la coopération régionale et la sensibilisation au domaine maritime.

Cet exercice militaire est organisé par le commandement de la marine américaine pour l'Afrique(NAVAF) et leurs partenaires à travers le programme du commandement des Etats -Unis pour l'Afrique (Africom). Obangame signifie en langue fang « Mettons-nous ensemble ».

Obangame Express est donc un exercice naval multinational et annuel avec déploiement des forces à terre et en mer au profit des pays de la côte ouest africaine (Afrique centrale et de l'Ouest).

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays du Golfe de Guinée en vue de mieux lutter contre l'insécurité maritime.

Il a pour objectifs d'entraîner les marines des pays du Golfe de Guinée à assurer les missions de la sécurité maritime (SECMAR), promouvoir l'interopérabilité entre les Centres opérationnels de la marine (COM), tester l'applicabilité des accords régionaux, former et sensibiliser les acteurs aux technologies de surveillance maritime, sensibiliser les acteurs à l'application du droit en mer et la collaboration entre les agences nationales.

Le but de cet exercice est aussi de tester les forces maritimes multinationales dans diverses opérations navales en vue d'accroitre leur capacité, en tant que forces communes, pour permettre aux pays du Golfe de Guinée de dissuader la piraterie, la pêche illégale, le trafic illicite et d'autres menaces maritimes.

Lors du lancement de cette activité, le contre amiral André Bougnabea Moundanza a rappelé que la piraterie et les actes de violence dans le Golfe de guinée ont certes baissé, mais ils ne sont pas encore vaincus. Il faut même craindre, que cette forme de trêve, utilisée parfois par les pirates pour faire évoluer leurs modes opératoires, endorme les professionnels de la sécurité maritime.

« Au Congo, comme dans la plupart des pays riverains du Golfe de Guinée, nous voyons les marines renaître, les centres maritimes d'éveil et de partage des informations se mettre en place. Les progrès sont là, mais le chemin à parcourir demeure long et difficile.

Obangame est une coalition des pays africains, européens et américains, engageant aussi bien les marines militaires avec d'autres entités civiles et militaires. Les partenaires civiles de la sécurité maritime ne sont pas des observateurs distants de cet exercice, mais des acteurs de premier plan.

Toutes les réformes et tous les efforts seront vains si au bout de la chaîne les forces navales des pays du Golfe de Guinée ne sont pas capables de mener des opérations maritimes, dans le respect des lois internationales, en garantissant la sécurité du personnel et en toute coordination les différentes administrations en charge de l'action de l'Etat en mer.

Cet exercice est à nos jours, le projet le plus approprié, pour entrainer les personnels, les adapter aux nouvelles technologies, et surtout leur apprendre à se connaître, et à travailler ensemble » a -t-il indiqué.

Remerciant pour sa part les organisateurs pour le choix porté sur Pointe-Noire en vue de la mise en œuvre de cet exercice, le général Jean Olessongo Ondaye a eu les mots suivants : « Le choix porté sur notre circonscription opérationnelle comme théâtre des opérations de l'exercice Obangame Express 2017 est pour les troupes congolaises et toute la chaîne de commandement de la force publique, non seulement un honneur, mais aussi une opportunité à saisir afin de sortir de la théorie et s'approcher au plus près de la réalité opérationnelle, cette réalité que les contingences mondiales pourront nous imposer un jour », a-t-il signifié.

Cette pratique durera douze jours et s'achèvera vendredi 31 mars prochain.

Etaient aussi présents à cette activité de diverses autres autorités militaires et préfectorales des départements de Pointe-Noire et du Kouilou et des invités.

Notons que la direction internationale de cette opération se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire.