Madagascar: Infor Ampefiloha - L'éducation à l'entrepreunariat à l'honneur

La crise de l'emploi frappe actuellement les jeunes Malgaches. Une situation qui handicape leur épanouissement d'un côté mais aussi le développement du pays de l'autre.

Ledit développement touchant aussi bien le domaine économique qu'humain. Face à cette difficulté, il serait temps d'inculquer chez les jeunes Malgaches la culture entrepreunariale. Car, au lieu de toujours chercher à intégrer les entreprises, ils pourraient créer les leurs.

La célébration de la journée pour la promotion de l'éducation à l'entrepreneuriat à la grande salle de l'Institut National de Formation du Personnel des établissements de l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (IN For) jeudi dernier entrait dans ce cadre.

Un évènement d'une importance capitale que divers partenaires issus des secteurs publics et privés telles les associations ou organisations oeuvrant pour la promotion de la jeunesse n'ont pas manqué d'assister.

La célébration a également été l'occasion pour l'IN For, via son directeur, d'inviter toutes les parties prenantes à collaborer avec le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la formation Professionnelle dans la promotion de la culture entrepreneuriale à Madagascar.