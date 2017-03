Madagascar: MackenjihModels Agency - Casting de mannequins et modèle

MackenjihModels Agency recrute des mannequins filles et garçons, ainsi que des modèles. Un monde que les jeunes affectionnent particulièrement. Rendez-vous ce samedi à Ambolokandrina.

« Je suis, depuis mon plus jeune âge, une passionnée de la mode et du stylisme. Après mes études, j'ai donc décidé de monter mon agence de mannequinat pour donner un nouveau souffle à cette discipline artistique » s'exprime ValisoaRazakaniriana, initiatrice et première responsable de l'agence MackenjihModels Agency.

Une passionnée qui veut dynamiser le monde de la mode à Tanà, et qui veut commencer par recruter des mannequins et des modèles. Le casting se déroulera ce samedi 25 mars à l'espace Serra à Sera à Ambolokandrina, et ceux qui veulent y participer devront apporter un CV et une photo.

Le casting est ouvert à tout le monde, que ce soit pour petite ou grande taille. Il faudra juste mesurer plus de 1m65 pour les filles, être âgées entre 18 et 25 ans et mesurer plus de 1m78 pour les garçons, âgés de 18 à 30 ans.

Défilés. Etre modèle, c'est un hobby, mais bien plus car il faut tout de même un minimum de bagages pour répondre aux besoins sur le marché. Pour cela, MackenjihModels Agency prévoit une formation pour ceux qui seront sélectionnés et qui feront partie de l'agence.

Ils feront va des défilés car mannequin rime avec défilé de mode et bien plus parce que l'agence compte proposer les modèles aux entreprises, pour les spots pubs et les lancements de produits, mais aussi aux artistes qui ont besoin de modèles pour leurs clips vidéos.