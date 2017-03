Madagascar: Salon ASIA IO - Les produits asiatiques à l'honneur

La 2e édition du salon ASIA, organisée par l'agence Première Ligne, est ouverte au grand public depuis hier. Ce premier événement économique d'envergure internationale, qui a eu lieu cette année, se tient dans le parc des expositions « Forello Expo » à Tanjombato jusqu'au dimanche prochain.

Les cultures et les produits des pays asiatiques tels que la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande et la Corée ainsi que le Japon, y sont à l'honneur, et ce, sous différentes couleurs.

Et comme particularité, « plus de 10 000 invitations gratuites seront distribuées dans des centaines de magasins de la Capitale ainsi que dans les centres commerciaux et au niveau de nombreuses entreprises », selon le Comité d'organisation, lors de l'ouverture officielle du salon ASIA hier.

Micro-exportateurs. Parmi les produits exposés sur 150 stands, on peut citer, entre autres, des appareils électro-ménagers, des pièces et accessoires pour motos et voitures, des articles de décoration, des produits alimentaires, ainsi que des articles d'habillement.

Une autre particularité est la première participation de la Corée du Sud. Hyundai, la marque sud-coréenne, est d'ailleurs le sponsor officiel de cet événement tandis qu'Orange constitue un partenaire de tous les salons organisés par l'agence Première Ligne.

Mais ce n'est pas tout ! Des petits exploitants agricoles malgaches regroupés au sein d'un cluster dans les régions d'Analanjirofo et d'Atsinanana ont pu également participer au salon ASIA grâce à l'appui de l'ITBM (International Trade Board of Madagascar).

« Ces micro-exportateurs ont été formés par cette entité l'an dernier. Ils ont également bénéficié des appuis techniques et financiers. La Chambre de Commerce et d'Industrie ne fait que promouvoir les exportations.

Ce salon constitue ainsi une opportunité pour faire connaître les produits de ces clusters. La vanille, le girofle, les huiles essentielles, la baie rose et les produits bio sont entre autres, les produits exposés », a expliqué Zafilaza Cryjhosphar, le directeur général de la CCI de Toamasina. Les produits artisanaux ne sont pas en reste.

Tirages au sort. En revenant sur le salon ASIA, des rencontres B to B et B to A seront organisées à part les découvertes culturelles. De nombreux opérateurs nationaux issus des différents secteurs d'activités y participent également.

On peut citer entre autres, la chaîne privée Ma-TV qui dispose de son propre stand. Par ailleurs, le ticket d'entrée permettra au titulaire de participer aux tirages au sort journaliers durant l'évènement pour gagner deux billets d'avion et des appareils électroménagers.

Bref, le salon ASIA offrira de nombreuses opportunités aussi bien pour les participants que pour les visiteurs, pour ne citer que l'organisation des ventes promotionnelles, a-t-on conclu.