Madagascar: Logo de la CUA - Le Préfet de police met les points sur les « i » !

« Dorénavant, sur les papiers administratifs au niveau des fokontany (certificat de résidence par exemple), ce sera comme suit : au premier rang, l'on retrouvera le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation suivi de la Préfecture de la Police et enfin les Fokontany mais le logo y restera ». « Je ne pense pas que la CUA s'y opposera », conclut-il.

Et pourtant, les textes sont clairs : la Constitution prévoit trois collectivités territoriales décentralisées, en l'occurrence les Provinces, les Régions et les Communes.

Selon lui, il faut différencier la décentralisation et la déconcentration car leur confusion entraîne des polémiques. « Il y a trop de confusion entre les structures décentralisées telles que les communes et les structures déconcentrées comme les fokontany », a-t-il expliqué dans un premier temps.

