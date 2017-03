Madagascar: AMDP - Un projet pilote de la francophonie

Et à la différence des autres centres, on forme des jeunes entrepreneurs tout en connaissant les besoins du marché. Il s'agit entre autres, de la demande du pois de cap sur le marché international.

Un « Saha Sekoly » est déjà créé à Iavaloha et à Ampasimbe. D'autres centres seront installés à Analanjirofo, Toliara et Amoron'i Mania.

Cette plateforme initiée et gérée par l'AMDP en collaboration avec le gouvernement, le secteur privé et les autres partenaires bilatérales et multilatérales, constitue un centre de formation professionnelle multidisciplinaire et plurisectorielle dédié à la population du site, en particulier les jeunes et les femmes, où le centre est installé.

L'Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion des entreprises (AMDP) a été créée conjointement en juin 2016 par le Conseil National d'Orientation du 16e Sommet de la Francophonie et le Forum Francophone des Affaires suite à la tenue de cet événement dans le pays.

