Toujours selon le Sica, le dispositif a été lancé involontairement et a également affecté un militaire, responsable au niveau de la Direction des Matériels Techniques de l'Armée Malagasy, qui a été touché à la main. Brûlé au second degré, il a aussitôt été évacué à l'hôpital militaire de Soavinandriana. Ses jours ne seraient pas en danger.

Hier, le quartier de Tsiadana a été secoué par le bruit d'un projectile venu de nulle part. En réalité, il s'agissait d'une mise à feu accidentelle d'un missile « Strellà » destiné à la défense antiaérienne, dans le cadre d'un contrôle des armes et équipements du Régiment de l'Artillerie Antiaérienne à Betongolo, explique dans un communiqué, le Service de l'Information et de la Communication de l'Armée (SICA).

