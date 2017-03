Madagascar: Pascale Vétois - « J'ai découvert une méthode de tissage du sisal au pays»

Notre œil ne se pose pas, notre esprit non plus et permet de s'évader comme du fait de regarder un feu et ses mouvements perpétuels.

En tant que designer, depuis 30 ans, j'ai toujours été fascinée et travaillé les « symboles archétypaux ». Ils touchent notre inconscient collectif et créent une forme de langage commun à tous les hommes. Mon premier tapis fût bien sûr un Mandala, forme géométrique se retrouvant dans toutes les cultures du monde entier.

Cette méthode entièrement manuelle ne favorise pas les formes droites. Le sisal est une matière « pauvre » servant surtout à réaliser de la ficelle et des cordes de bateaux. En revanche elle est très solide et se renouvelle chaque année.

Elle est assez simple et complètement manuelle. Ce sont des tresses de sisal, (Agave répandu dans le monde entier), calibrées et cousues les unes aux autres sur la tranche avec du raffia.

