C'est pour cette raison que la CTM ainsi que la SSM se sont fusionnées pour donner naissance au « Randrambaon'ny Sendika Malagasy » et donnent rendez-vous le 1er mai, journée mondiale du travail, pour une mobilisation. Notons que les responsables appellent toujours à ce que les autres syndicats intègrent l'association et étoffent les membres.

Inflation. Ces deux confédérations regroupent la majorité des syndicats existant à Madagascar. Face à ces situations alarmantes, et ce, en se sentant beaucoup impliquées dans cette histoire, elles ont sorti un communiqué qui pointe du doigt les principaux abcès du pays. « Nous constatons que les affaires nationales sont pêle-mêle et en désordre total.

Fini le temps où les syndicalistes ont gardé leur mutisme ! En effet, face aux problèmes politiques, économiques et sociaux avec lesquels les Malgaches sont contraints de vivre, la Conférence des Travailleurs de Madagascar (CTM) et la Solidarité Syndicale de Madagascar (SSM) ont haussé le ton et ont mis les choses au clair, hier, au Falda Antanimena.

