Madagascar: EISA - Renforcement des capacités du personnel parlementaire

Ainsi, EISA se propose de sensibiliser et de renforcer les compétences de l'administration sur les travaux préparatoires législatifs du personnel d'appui aux commissions qui se tiendra les 23,24 et 25 mars 2017 à Antsirabe.

Toujours est-il que les personnels d'appui techniques aux commissions doivent actualiser régulièrement leurs connaissances techniques et juridiques et doivent également fournir des analyses approfondies sur les différentes lois examinées en commissions.

Ce projet répond à la volonté conjointe de l'Assemblée nationale et de l'EISA de contribuer à l'avènement d'un parlement plus efficace dans ses rôles et responsabilités. A cet égard, l'amélioration des compétences du personnel parlementaire figure parmi les étapes nécessaires pour parvenir à de tels objectifs.

