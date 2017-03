Maroc: Baisse du résultat net de la Compagnie minière de Touissit

CMT a publié en août dernier un profit warning où elle anticipait un recul de ses résultats, l'activité du premier semestre 2016 ayant été "perturbée par une occupation du fonds de la mine par une soixantaine de personnes bloquant ainsi l'accès au reste du personnel (plus de 500) et qui a duré une vingtaine de jours".

Côté perspectives, la compagnie met en avant la construction d'une nouvelle infrastructure minière dans le site de Tighza qui démarrera en 2017 et induira à terme des améliorations importantes en matière de santé, sécurité, gestion de l'environnement et productivité.

De même, le résultat d'exploitation en recul de 13,70 % se situe à 185,99 MDH, en raison de la baisse du CA et des niveaux de couverture de cours des métaux plus bas que l'année 2015, a-t-elle poursuivi.

