Afrique: Sérieux test burkinabé pour le Onze national

Donner la réplique à l'un des gros calibres la scène continentale ne peut être qu'une bonne opportunité pour le staff technique de voir à l'œuvre les joueurs retenus à l'approche des éliminatoires de la CAN qui débuteront au mois de juin prochain, sachant que le Maroc évoluera dans le groupe B aux côtés du Cameroun, pays hôte de l'édition 2019, et du vainqueur du match qui opposera les Comores à l'Ile Maurice, sachant que le Malawi a été suspendu par la FIFA.

Lors de cette rencontre, l'équipe nationale sera, comme à l'accoutumée, privée des services de quelques éléments tels les cadres Mehdi Benatia, Marouane Dacosta, Mounir Obbadi ou encore le jeune Youssef Aït Benasser. En ce qui concerne la coqueluche du public marocain, Hakim Ziyech, ça reste une autre histoire puisqu'il n'a pas été convoqué par Hervé Renard. Et pour combler ces forfaits, le sélectionneur national a dû faire appel à des internationaux de l'EN des locaux, à savoir Jawad Yamik, Youssef Nahiri et Naïf Agured au moment où Achraf Bencharki et Walid Azaro ont été retenus dès la première liste.

