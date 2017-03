Sénégal: Les entreprises invitées à miser sur des emballages de qualité

Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr, a rappelé jeudi l'importance pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) d'acquérir les technologies appropriées en vue de disposer d'emballages de qualité.

"L'emballage est d'abord une question de technologie. Donc, c'est une question de renforcement de capacité, une possibilité pour les petites et moyennes entreprises [PME] et les petites et moyennes industries [PMI], d'avoir des contacts, mais aussi de nouer des relations technologiques pour pouvoir acquérir des emballages de qualité mais également à un prix compétitif", a-t-il dit.

Aliou Sarr s'exprimait à l'occasion de la 5ème édition du Salon international pour l'alimentation et l'emballage, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

"Nous avons engagé plusieurs fois des formations, des accompagnements pour les PME et PMI dans le système de l'emballage. Et, je suis extrêmement heureux de constater qu'il y a des initiatives privées qui amènent des entreprises spécialisées dans ce secteur, ce qui demeure une excellente chose pour notre économie", a ajouté M. Sarr.

Saisissant le prétexte de ce salon qui fait la promotion des produits alimentaires et de l'emballage, il a aussi expliqué que "dans le marketing moderne, le prix de l'emballage est parfois plus élevé que le prix du produit". Il en déduit que "l'emballage est devenu un élément de compétitivité dans une concurrence économique".

Selon lui, la promotion des nouvelles technologies de l'emballage, que ce soit pour les produits alimentaires, l'eau et les céréales est "une excellente initiative que le gouvernement accompagne".

Cette initiative est d'autant plus louable aux yeux du ministre, qu'elle améliore la compétitivité des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries au Sénégal, "souvent confrontées à cette problématique de l'emballage".

Cependant, que ce soit pour le produit ou l'emballage, il convient de tenir compte des normes environnementales et réglementaires.

Ainsi, il revient à chaque entreprise "de faire la promotion de son produit, de vendre avant de produire, de bien l'emballer afin d'accéder aux consommateurs, pour rester durablement sur le marché".