Maroc: La pianiste marocaine Dina Bensaïd envoûte les mélomanes serbes

communiqué de presse

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie en Serbie, l'ambassade du Maroc à Belgrade a organisé, lundi dernier, à la Bibliothèque nationale de Serbie, une manifestation culturelle avec un concert de piano donné par la virtuose marocaine Dina Bensaïd. Des mélomanes, de tout âge et de tout horizon, ont été nombreux à venir écouter la talentueuse pianiste marocaine qui a enchanté l'auditoire en jouant des chefs-d'œuvre puisés dans le répertoire des grands compositeurs de la musique classique tels que Beethoven, Liszt et Moussorgski. Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Royaume Mohammed Amine Belhaj, a mis l'accent sur le pouvoir de la musique à rapprocher les peuples, indique un communiqué de l'ambassade. Plusieurs représentants du gouvernement serbe et une vingtaine d'ambassadeurs francophones et francophiles ont assisté à ce concert.

Notons enfin que Dina Bensaïd est née en août 1989 à Rabat; elle découvre le piano à l'âge de 4 ans avec Nicole Boyer. À 12 ans, elle intègre l'Ecole normale de musique Alfred Cortot à Paris dans la classe de Jacques Lagarde, où elle obtient trois ans plus tard son diplôme d'exécution. En 2005, Dina Bensaïd intègre le Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), dans la classe de piano d'Olivier Gardon et la classe de musique de chambre du Quatuor Ysaÿe. En 2009, elle est acceptée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Dans cette même école, elle étudie la musique de chambre auprès de Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey et Bertrand Chamayou.

Parallèlement au piano, Dina étudie la direction d'orchestre auprès de Nicolas Borchot au Conservatoire d'Evry. Elle est régulièrement invitée à jouer dans des festivals comme le Festival des alizés d'Essaouira, le Festival de Puteaux, ou les Réunions euro-méditerranéennes, organisées par Michel Plasson.