Afrique: Une centaine de millions d'enfants seront vaccinés contre la polio dans 13 pays d'Afrique

«Il y a 20 ans, Nelson Mandela a lancé la campagne panafricaine « Bouter la polio hors d'Afrique », rappelle le communiqué, citant le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. A cette époque, la poliomyélite était endémique dans chaque pays du continent et, chaque année, cette terrible maladie paralysait plus de 75 000 enfants pour tout le reste de leur vie».

Cent seize millions d'enfants vont être vaccinés dans treize pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale contre la poliomyélite, indique un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) datant du 23 mars. Cette campagne se déroulera la semaine prochaine, sans plus de précisions sur la date exacte. Elle concerne tous les enfants de moins de cinq ans.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.