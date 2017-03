Cameroun: Indemnisation de victimes de Katanga

En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

Germain Katanga a été condamné le 23 mai 2014 à une peine de 12 ans d'emprisonnement après avoir été déclaré coupable, en tant que complice d'un chef de crime contre l'humanité et de quatre chefs de crimes de guerre notamment meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage.

La Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale va prononcer son ordonnance de réparation à quelques 304 victimes de Germain Katanga et ses hommes. Il a été accusé d'avoir facilité et coordonné l'approvisionnement en armes des membres de sa milice

