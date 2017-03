Cameroun: Que se passe - T-il au marché Mboppi ?

La coordinatrice du marché a été suspendue et des constructions ont été détruites après le passage d'une mission de contrôle de la Cud.

Les boutiques du marché Mboppi de Douala sont restées fermées mardi 21 mars 2017, jusqu'à 11h. Et pour cause, les vendeurs ont convergé en nombre vers l'esplanade, où une réunion de l'Association des commerçants dynamiques du marché Mboppi (Ascodymm) avait été prévue. Il était question lors de ce grand rassemblement de faire le point sur divers évènements survenus dans l'espace marchand ces dernières semaines.

Certains boutiquiers voulaient comprendre pourquoi leurs constructions ont été démolies ou badigeonnées de croix de Saint André par des agents de la Communauté urbaine de Douala (Cud). D'autres s'interrogeaient sur des convocations reçues et sur la suspension d'Alice Maguedjio au poste de « coordinatrice » du marché, et son assistant, Jean Monobo. Comme à pareille circonstances, Alice Maguedjio, sous sa casquette de secrétaire général de l'Ascodymm et porte parole des commerçants, a, au nom de l'association, apporter quelques éclaircissements pour faire tomber la psychose.

Dans la foulée, quelques commerçants ont vite fait de remarquer qu'Alice Maguedjio a été remplacée au poste de coordinatrice (poste créé dans les marchés par la Cud il y a quelques années), par Lodio Martine. Elle qui revendiquait, il y a quelques mois, la fonction de présidente du Syndicat des commerçants détaillants du Wouri (Sycodew), alors tenue par Alice Maguedjio. L'affaire avait fait grand bruit, même si Fritz Ntonè Ntonè, le délégué du gouvernement, a indiqué que cette nomination n'avait pas tenu en compte une quelconque inimitié.

Aussi, la note de service du délégué fait savoir que cette suspension rentre « dans le cadre de l'enquête en cours au sein du marché, pour l'éradication d'un réseau de falsification de documents et d'autorisation de construire (...) ».

La note de service du délégué ne situe pas l'implication d'Alice Maguedjio et ne rapporte aucun acte de falsification démontrant sa participation. Aucun témoignage de commerçant n'a en outre été brandi contre elle. La secrétaire générale de l'Ascodymm dit ne pas comprendre de quoi elle est accusée et explique cependant qu'il n'est pas possible pour un commerçant d'engager un chantier, sans que le régisseur, représentant de la Cud au marché, et le percepteur ne soient au courant.

«Les commerçants passent généralement par le régisseur et il y a souvent des missions de contrôle qui descendent dans le marché. Je ne suis pas associé à cette démarche», a -t-elle soutenu. Alice Maguedjio fait savoir qu'une commission de contrôle des chantiers en cours au marché Mboppi a été mise sur pieds par le délégué du gouvernement le 10 mars 2017. Les descentes ont duré cinq jours. Des croix de Saint André ont été apposées sur des bâtiments. Quatre chantiers de construction ont été détruits.