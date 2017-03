Cameroun: Drame - Quatre morts à Yagoua

En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

Selon divers témoignages des voisins et des autorités administratives de Yagoua, c'est à la suite d'une coupure d'électricité dans la ville que le père de famille va utiliser une bougie pour éclairer son salon. Il est alors un peu plus de 21h.P ar maladresse la bougie posé sur une table va se renverser et attaqué un bidon de 20 litres plein de carburant.

C'est dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2017, que le nommé Djibrilla, 27 ans et ses trois enfants respectivement âgé de 11 ans, 3 ans et 8 mois ont péri dans les flammes d'une explosion de bidons de carburants frelaté au quartier Mamina, dans la ville de Yagoua, département du Mayo-Danay.

