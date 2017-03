Congo-Kinshasa: Application de l'Accord de la Saint-Sylvestre - La CALCC mobilise dans la prière

A l'issue de son Assemblée Plénière Extraordinaire de février 2017, la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a demandé aux Chrétiens de prier pour l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre 2016.

L'appel de nos pères Evêques signifie que la situation du pays n'est pas bonne. L'annulation de la visite du Saint-Père, le Pape François en est un signe.

Nous devons donc nous lever et prendre nos responsabilités ; défendre la justice et le droit, pour notre bien et le bien de notre postérité, pour notre dignité, pour l'unité et la souveraineté de notre Nation, pour la Gloire de Dieu qui nous a donné ce beau et grand pays.

Pour mettre en œuvre cette recommandation de la hiérarchie de l'Eglise, le Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo (Calcc) invite tous les mouvements et associations des laïcs y compris les CEVB à intégrer dans leurs programmes, la prière pour la Nation et les sessions de vulgarisation et du monitoring de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Les documents y afférents seront présentés par le Bureau national du CALCC dimanche 26 mars 2017 après la messe de 11h00 à la Cathédrale Notre Dame du Congo.

Les responsables diocésains et décanaux de tous les mouvements et associations des fidèles laïcs sont invités à prendre part à cette célébration eucharistique à la cathédrale.

Fait à Kinshasa, le 23 mars 2016