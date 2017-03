La journée mondiale du conte et de poésie a été célébrée le 21 mars dernier. Créée en Suède, vers 1991-1992, de suite d'une manifestation appelée « Alla berattrares dag », elle valorise la langue française qui trouve une place importante dans le monde francophone. A l'Institut Français de Kinshasa, c'est dans la grande salle de la halle de Gombe que différentes écoles y ont été représentées pour la fête du conte et de la poésie, et parler de l'importance de la langue française dans le monde éducatif.

Ces élèves ont presté avec de beaux poèmes pour partager et expliquer l'importance de la langue française. L'on s'aperçoit que le mois de femmes ne valorise pas seulement les femmes mais aussi la langue française, la journée internationale de la francophonie, ainsi que toutes les valeurs qu'elle prône, telles que la démocratie, le respect de liberté d'expression, la coopération bilatérale et multilatérale des pays ayant en partage le français. En RDC, en général, et à Kinshasa, en particulier, les élèves ont savouré à leur manière, à la Halle de la Gombe, le mardi 21 mars, cette journée.

De quelques écoles présentes, l'on a noté la bannière ; Jewels school; Collège Saint Julien ; institut Saint Dominique, pour ne citer que celles-là. Les participants ont affirmé leur satisfecit à cette manifestation si importante. Interrogée par les journalistes, une portion d'élèves du Collège Saint Dominique a souligné la valeur de la poésie dans l'éducation. Elle leur permet de bien écrire, d'améliorer la diction, l'écriture et la lecture. On peut ajouter le courage d'affronter les publics.

Il sied de noter qu'après les différents mots de circonstance de Responsable la Halle de la Gombe, le DG Samuel Baski ainsi que le message de Mme Irina Bokova, Directrice de l'UNESCO. Cette dernière a parlé de la pertinence de la poésie du fait que c'est l'Unique moyen qui peu traverser le temps, l'espace et les cultures pour atteindre directement le cœur des gens. C'est une source de Dialogue et de compréhension. Elle a terminé sa déclaration en disant aux élèves qu'ils ont besoin de faire avancer le programme de développement durable à l'horizon 2030. Sur ce, l'UNESCO veille à ce qu'aucune femme ni aucun homme ne reste derrière les autres.