Congo-Kinshasa: UNPC - Le 46ème anniversaire célébré avec faste

Plus que quatre ans et cela fera cinquante années depuis que l'Union Nationale de la Presse Congolaise existe. Jeudi 23 mars, en attendant, c'était la célébration du 46ème anniversaire, le rendez-vous était donc pris, pour une rencontre au siège national de l'ASBL Journaliste en danger -JED-.

A cette occasion, Kasonga Tshilunde, le président de l'UNPC, a, dans un oral, lancé un appel tant aux journalistes qu'aux politiques. Aux premiers, il leur a demandé de s'impliquer dans la crise politico-électorale dans laquelle se trouve le pays depuis fin décembre 2016, en donnant les bonnes informations à la population. Et, enfin, aux politiques, ceux qui dirigent le pays, particulièrement, Kasonga Tshilunde les a invités à s'inscrire dans la perspective de l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre. Chose qui ne peut être possible qu'en finalisant les arrangements particuliers, lors de ces discussions directes, au Centre Interdiocésain.

A l'occasion du 46ème anniversaire de l'Union Nationale de la Presse Congolaise, il s'est tenu hier, jeudi 23 mars 2017, au sein des installations de JED, à la Gombe, une rencontre des responsables de cette structure avec plusieurs hommes et femmes des médias. Moult responsables des organes de presse et des journalistes, chroniqueurs de divers desk, ont fait le déplacement. Tout s'est déroulé sous la présidence de Kasonga Tshilunde qui, dans son speech, a dit en des termes clairs, toute l'importance de cette rencontre. Et, par ailleurs, il est revenu sur sa déclaration effectuée, le 17 mars dernier, lors des assises de l'Hôtel Africana Palace.

Dans sa nouvelle démarche, le président national de l'Union Nationale de la Presse Congolaise se veut très engagé pour que l'impasse politique qui a lieu au pays puisse être décantée. Et, l'issue, la bonne, des discussions directes entamées au centre interdiocésain depuis début décembre 2016, en dépend. Loin de se mettre dans la logique personnelle, Kasonga Tshilunde place, plutôt, le rôle du journaliste, de toute la corporation au-devant des choses. "Le journaliste est un citoyen comme tout autre. Fort de son rôle dans une démocratie dont il représente le quatrième pouvoir, il se doit d'agir dans son secteur d'activité ". Voilà, en somme, les grandes idées dont se veut, désormais, porteur le Number one de l'UNPC. Si les politiques ne prennent pas garde dans la multiplication des subterfuges au lieu de s'entendre pour clôturer le dialogue et, enfin, appliquer l'accord, Kasonga Tshilunde brandit la menace de chercher, de commun accord avec ses pairs patrons de presse, à les censurer. Ce serait-là, un moyen de faire pression sur eux. Car, le peuple souffre pendant qu'eux, se font des maîtres dans l'art des discours.