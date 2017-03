La 9ème Conférence des Présidents d'Assemblée et de section de la Région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie s'est ouverte le jeudi 23 mars 2017, dans la salle des Banquets du Palais du peuple, à Lingwala.

A cette occasion, Aubin Minaku, Président de l'Assemblée nationale de la RDC et Président de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie a invité les dirigeants africains à maintenir la bonne santé économique des Etats de l'Afrique. "N'en déplaise aux afro-pessimistes, un mot d'espoir, la situation économique de l'Afrique se redresse et suscite de réels motifs de satisfaction étant irréversible, il devient impérieux, ce me semble, pour nous, dirigeants africains, de maintenir la bonne santé économique relative de nos Etats qui fait l'Afrique non pas seulement, un Continent t de l'avenir, mais, au vu de ses immenses potentialités naturelles et humaines, le Continent de l'avenir.Inscrire l'Afrique dans un développement économique et social durable et l'inscrire dans un processus démocratique irréversible devront demeurer notre ambition de toujours", a déclaré le Président de l'APF, l'Honorable Minaku.

Il convient de rappeler que cette Conférence réunit plusieurs Présidents membres de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.