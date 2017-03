Congo-Kinshasa: Double satisfecit - Le travail de la CENI encouragé !

Lors de la rentrée parlementaire, le 15 mars dernier, les Présidents de deux Chambres du Parlement congolais ont réaffirmé, chacun en ses termes, que le processus électoral est devenu irréversible.

Si Kengo, du Sénat, et Minaku, de l'Assemblée Nationale, l'ont déclaré, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que la CENI est en train d'abattre un travail de titan. Aubin Minaku a su trouver des mots justes pour saluer le travail de la CENI. Lors d'une réunion interinstitutionnelle, sous la présidence du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, lundi 20 mars 2017, le même constat a été réalisé sur les efforts entrepris par la CENI, pour la refonte du fichier électoral et la finalisation dans le délai fixé par les parties prenantes aux discussions directes sous les auspices de la CENCO, de l'ensemble des opérations pré-électorales. Toutes les institutions de la République ainsi réunies, ont salué et encouragé l'équipe Nangaa pour la qualité du travail.

Dans son discours-programme, Aubin Minaku a félicité personnellement le Président de CENI, Corneille Nangaa, et son équipe d'être parvenus sans appui financier extérieur jusque-là, à enrôler plus de 20 millions d'électeurs sur une projection de plus ou moins 40 à 45 millions. Pour Minaku, c'est palpable et très significatif. La CENI accomplissant progressivement sa tâche, l'Assemblée Nationale a promis d'adopter en toute diligence toutes les lois ou révision des lois y relatives. Distribuant les responsabilités, le Président de l'Assemblée Nationale a recommandé au Gouvernement de déposer en l'état les projets de lois liés aux élections, hormis celui relatif à la détermination du quota des circonscriptions électorales parce qu'elle est tributaire de la clôture de l'enrôlement.

Ragaillardi par le travail de la CENI, Aubin Minaku a prévenu que si le Gouvernement ne le fait pas, il faudrait que chaque député use de son pouvoir d'enclencher un processus législatif par une proposition de loi. La menace n'est pas que verbale. Dans le cadre du contrôle parlementaire, l'Assemblée Nationale va sanctionner ceux qui, d'une manière ou d'une autre, entravent la bonne marche de la République vers les élections. Toutefois, la CENI devra présenter rapidement à l'Assemblée Nationale son rapport financier et patrimonial. Attendu, aussi, le calendrier électoral.

Le bon résultat obtenu par la CENI dans la constitution du fichier électoral a également été salué à la Réunion Interinstitutionnelle présidée, le mardi 21 mars 2017, par le Chef de l'Etat Joseph Kabila. Après débat, les félicitations ont été adressées à la CENI par le Chef de l'Etat au nom des chefs d'Institutions pour le travail important exécuté à ce jour avec professionnalisme, dans des conditions difficiles, en plus des condoléances pour la perte de six agents depuis le début du processus en cours d'enrôlement. La Réunion Interinstitutionnelle a recommandé au peuple congolais de s'approprier le processus électoral et de rejeter toute ingérence dans l'accomplissement, par la CENI, de ses missions constitutionnelles.

Au Conseil de Sécurité de l'ONU, Maman Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, a noté comme une avancée significative, la mise à jour du fichier électoral, qui compte désormais plus de 19 millions d'électeurs inscrits au moment où le processus est sur le point de débuter dans les deux zones opérationnelles d'enrôlement restantes. Selon Maman Sidikou, si le Conseil de Sécurité l'autorise, la Monusco est disposée à apporter un soutien technique et logistique au processus électoral qui irait au-delà de la mise à jour du fichier.

She Okitundu, le Ministre des Affaires étrangères, a, par ailleurs, jeté des fleurs à la CENI. Aux Nations Unies, She Okitundu a estimé que la CENI aura achevé la refonte totale du fichier électoral au 31 juillet 2017. Ainsi, la CENI redevient au centre du processus électoral. C'est bon pour la suite.