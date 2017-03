Congo-Kinshasa: Explosif !

opinion

Que va-t-il se passer le lundi, 27 mars prochain au Centre Interdiocésain de Kinshasa ? Les parties prenantes aux discussions directes vont-elles apposer leurs signatures au bas de l'Accord de la Saint Sylvestre, consacrant ainsi l'ouverture de la période de transition en vue des élections à fin décembre 2017 ? Si tel n'est pas le cas, qu'adviendra-t-il par la suite ? Tout ce qui est certain, c'est qu'il y a veillée d'armes dans tous les camps.

Surtout que le regard de plus d'un est tourné vers le Conseil de sécurité, qui a eu à auditionner le rapport sur la situation politique et sécuritaire de la République Démocratique du Congo, au travers de trois délégations. Celle officielle, par le biais du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu. Celle invitée spécialement par le Conseil de Sécurité, représentée par Monseigneur Marcel Utembi, Président de la Conférence Episcopale nationale du Congo (CENCO), qui joue la mission de bons offices dans les discussions directes. Enfin, celle conduite par le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Maman Sambo Sidikou, Patron de la Monusco. S'il faut ajouter le rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), ce qui fera un dossier costaud sur la RDC.

Ainsi donc, l'attente est pour le 29 mars 2017, jour où le Conseil de sécurité va prendre la Résolution sur la RDC, pour soit, imposer, limiter la portée de certains actes, orienter ou encore ordonner. C'est selon. Mais, avant cet enjeu, il s'observe, dans le chef des acteurs politiques, un discours difficile à comprendre. Tout le monde parle et dit soutenir l'Accord du 31 décembre 2016. En même temps, est mis en place des mécanismes non seulement pour ne pas l'appliquer, mais pour le torpiller. Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS, n'a-t-il pas claqué la porte, estimant que la Majorité présidentielle ne faisait pas franc jeu ? N'est-ce pas que cette dernière a rétorqué qu'il n'était pas question de céder à l'intimidation ? S'il faut dresser un bilan de ce processus, lieu d'affirmer qu'il y a, au-delà des avancées obtenues, plus d'obstacles. Dans ces entrefaites, c'est la situation sociale des Congolais qui n'est guère enviable. Elle se détériore du jour au lendemain, avec la dégringolade des indicateurs macroéconomiques.

Le Franc Congolais est en chute libre face au roi dollar. Sur le marché des biens et services, le prix va crescendo au point de susciter la nervosité dans l'opinion. S'étant approprié de ce fait, c'est l'intersyndicale de la fonction publique qui monte au créneau. Au terme d'un préavis qui se trouve sur la table du Premier Ministre, il projette un débrayage le 5 avril prochain, si jamais une amélioration de la situation n'était au rendez-vous. C'est dire que la situation est explosive et, personne ne peut soutenir maîtriser les tenants et aboutissants. D'où vient que les acteurs politiques doivent faire un bon choix entre l'impasse et le compromis. Le compromis éviterait au pays le chaos.

Que cela soit tenu pour vrai par tous. Le choix du compromis relève de la responsabilité de chacun, de tout celui qui veut privilégier l'intérêt général, au détriment des intérêts égoïstes, mesquins, si pas méphistophéliques. Et la République en sortira ragaillardie, bien qu'elle soit un cas atypique. Elle l'a été, durant les années 90. Pays au cœur de l'Afrique à avoir organisé une longue période de transition. Peu avant 2006, le pays a connu un schéma complexe avec un Président et quatre vice-présidents. Il est le pays qui a un nombre élevé des casques bleus, dont le mandat est chaque fois renouvelé compte tenu des impératifs sécuritaires. Alors que l'année 2016 est passée, coïncidant avec la fin du second et dernier mandat du Chef de l'Etat, le Congo de Kimbangu, Lumumba et Mzee Kabila, connaît à ce jour un autre tournant.