Congo-Kinshasa: DJ Russel contrôle de l'ambiance au NR Club !

Le voyage est une école, dit-on. De retour des Etats-Unis d'Amérique, l'incomparable DJ star, Russel NDUKULU, promet de frapper encore fort dans son secteur d'animation musicale sélectionnée. Il compte mettre à profit les choses apprises au pays de l'Oncle Sam, pour satisfaire encore et toujours les publics et clients, rois de sa boîte de nuit, «NR Club» à Kinshasa.

Donc, ceux qui passeront ce week-end au «NR Club», seront éblouis par les innovations signées le Manager Gérant DJ Russel. Déjà, les couleurs s'annoncent mirobolantes avec le rendez-vous de chaque vendredi, «Soirée Porte-monnaie» que le night club met exclusivement à la disposition de sa clientèle, avec le plat de la tête de chèvre, communément appelé « Mutu ya ntaba », par les Kinois.

On l'appelle le dieu des DJ en RDC pour son expérience et savoir-faire en matière de mixage sonore sur la platine. Très engagé, Russel NDUKULU est parmi DJ professionnels qui ont inspiré et initié beaucoup de jeunes Kinois dans ce métier de discothèque par PAO (programme assisté par ordinaire). Il dirige la Team Russel, qui regroupe un nombre important des nouveaux DJ dont certains font rage dans ce métier dans la mégapole.

Rigueur dans le travail, le Master Général Manager du «NR Club» a réussi à développer une discipline hors pair, grâce à laquelle «NR Club » arrive à contrôler le centre Ville. Avec une discographie bien garnie en musique (répertoire), DJ Russel ne jure que par une belle soirée répondant aux attentes des consommateurs. Son secret n'est autre que l'effet de balancer ou proposer des sons percutants et mesurés, à des moments bien calculés pour un public adapté. Chaque soirée avec lui a été toujours marquée par des souvenirs et des nostalgies.

Avec DJ Russel, il est rassurant de visiter « NR Club » qui est un endroit très classe et idéal avec un confort garanti et irréfutable. Ce beau cadre d'ambiance et de détente est hyper structuré grâce à son service de qualité et surtout sa densité, en termes de décibel musical adapté aux normes et standards internationaux. Meilleure boite de la ville, « NR Club », rappelle-t-on, est situé sur le Boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, en diagonal de la BCDC, à côté du restaurant Libanais Al-Dar.