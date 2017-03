Congo-Kinshasa: Nouvelle session - AN - Les Députés adoptent le calendrier des travaux

C'est au cours de la plénière de ce mercredi 22 mars 2017 que le vote a eu lieu. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2017.

Et, aussi, de l'examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification des résolutions n°612/613 du 16 mars 2011 du conseil des gouverneurs de la BIRD. Sous la direction du Président de l'Assemblée Nationale, Aubin Minaku, les élus du peuple ont adopté le calendrier des travaux de la présente session moyennant les observations et remarques. Après le vote, Aubin Minaku a remercié les différents intervenants pour leurs pertinentes observations. En plus, il a fait savoir à tous les participants que le calendrier adopté reste ouvert pour l'inscription des autres matières. Au deuxième point, les élus du peuple ont procédé au vote d'un projet de loi voté en procédure d'urgence, après le Sénat et envoyé directement au Chef de l'Etat, pour sa promulgation. Voici comment se présente le projet de loi adopté, séance tenante, au Sénat lors de la Session Ordinaire de mars 2017:

"Projet de loi autorisant la ratification des résolutions n°612 et 613 du Conseil des Gouverneurs de la Banque Internationale Pour la Reconstruction et le Développement "

Exposé des motifs :

La République Démocratique du Congo a choisi de souscrire à 250 actions supplémentaires au Capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, actions attribuées conformément à la Résolution 612 du Conseil des Gouverneurs, intitulée : «Augmentation sélective du Capital de 2010 autorisé pour reformer la voix et la participation des pays en développement et en transition», et à 773 actions supplémentaires attribuées en vertu de la Résolution 613 du Conseil des Gouverneurs, intitulée « Augmentation générale du Capital de 2010 ».

Conformément aux dispositions des articles 122 point 11 et 214 de la Constitution telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 et de l'article 108 de la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la ratification de ces Résolutions est la condition pour souscrire aux parts relatives à cette augmentation du Capital.