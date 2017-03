Congo-Kinshasa: Discussions directes - L'UNPC exige l'application sans ambages de l'Accord de la saint-sylvestre !

L'Union Nationale de la Presse du Congo, par le biais de son Président, M. Kasonga Tshilunde, a invité les autorités du pays, principalement le Président de la République Joseph Kabila, la classe politique et les forces vives de la nation à l'application sans ambages de l'Accord Politique du 31 décembre qui, selon lui, est une source de légitimité des institutions jusqu'à la tenue des élections dans un délai proche. Il l'a dit hier,

jeudi 23 mars, au Centre des Ressources pour les médias, situé dans la commune de la Gombe. C'était à l'occasion du 46ème anniversaire de la Fondation de l'UNPC. Lisez ci-dessous, l'intégralité de la déclaration de l'UNPC

Déclaration à l'issue du Forum du 17 mars 2017

Sous l'impulsion de l'Union Nationale de la Presse du Congo, des responsables congolais et des chroniqueurs politiques se sont réunis le vendredi 17 mars 2017 à « Africana Palace » pour faire l'évaluation de la situation du pays en leur triple qualité de citoyens, d'observateurs et de nouvellistes. Profitant du 46ème anniversaire de la fondation de l'UNPC ce 23 mars 2017, nous rendons publique la présente déclaration.

Après un tour d'horizon sans complaisance, il ressort que la RDC est minée par une crise politique profonde consécutive au dysfonctionnement de l'Etat à la suite de la non-organisation, dans les délais constitutionnels, des élections générales prévues pour le cycle 2016.

Cette crise politique sans précédent s'ajoute à celle sécuritaire, avec ses massacres et fosses communes, ainsi qu'à celle socio-économique, marquée par la conjoncture de plus en plus difficile depuis la baisse drastique des prix des produits miniers, dont une des manifestations est la dégringolade de la monnaie nationale face au dollar américain ; avec pour conséquence la misère qu'elle engendre.

Courroie de transmission entre les dirigeants et la population, un des matériaux indispensables à la construction d'un Etat de droit, la presse congolaise est interpellée pour ne pas en rajouter à la confusion. Si cette presse reflète, avec vérité et transparence, les processus politiques, les acteurs politiques et de la société civile ne peuvent plus facilement, tromper le peuple.

Mus par élan citoyen et soucieux d'arrêter la descente du pays aux enfers, des responsables des médias et des chroniqueurs politiques s'engagent à ne ménager aucun effort pour jouer le rôle d'éveil de conscience de la société relativement au triptyque «Informer, Eduquer, Divertir» et à s'instituer comme véritable pouvoir aux côtés de trois autres traditionnels. Ce qui appelle à la professionnalisation des médias qui doivent se départir du journalisme protocolaire qui s'inscrit plus dans un marketing politique plutôt que dans un décodage des faits qui ont une incidence sur la marche de la société.

Les prochaines élections sont un moment indiqué pour scanner les acteurs politiques et décrypter leurs programmes politiques afin de permettre au peuple de faire des choix judicieux pour doter le pays d'un leadership à la hauteur des attentes et à même de trouver le logiciel adéquat pour résoudre les questions auxquelles la RDC est confrontée depuis son indépendance.

En conclusion, nous exhortons les autorités du pays, avec, en tête le Président de la République, la classe politique et les forces vives de la nation, à un sursaut d'orgueil pour nous engager dans la voie de la normalité, à commencer par l'application sans ambages de l'Accord politique du 31 décembre 2016, source de légitimité des institutions jusqu'à la tenue des élections dans un délai proche.

Fait à Kinshasa, le 23 mars 2017

Kasonga Tshilunde

Président de l'UNPC