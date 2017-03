Ile Maurice: Prêt en euros - Vishnu Lutchmeenaraidoo ne sera pas poursuivi par le Directeur des poursuites publiques

communiqué de presse

Le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, affirme que l'ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a déjà bénéficié des mêmes facilités dans le passé. Ce, alors qu'il n'était pas au gouvernement. C'est ce qui est dit dans un communiqué émis ce vendredi 24 mars.

Le DPP estime que l'enquête menée par l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) n'a pas recueilli suffisamment de preuves pour établir un délit en vertu des articles 7 (public official using his office for gratification) et 9 (influencing public official) de la Prevention of Corruption Act. D'ajouter que la Declaration of Assets Act n'a pas non plus été bafouée dans le cadre de ce prêt.

Par ailleurs, selon le DPP, Vishnu Lutchmeenaraidoo n'a bénéficié d'aucun traitement exceptionnel de la part de la State Bank of Mauritius (SBM) lorsqu'il a contracté un prêt de 1,1 million d'euros à la banque, pour ensuite en investir une partie sur des transactions de change.

À la suite de la recommandation de l'ICAC, l'affaire a été référée à la Banque de Maurice. Celle-ci devra déterminer si toutes les procédures du régulateur bancaire ont été suivies par la SBM dans le traitement de ce dossier.

Sollicité à sa sortie du Conseil des ministres ce vendredi 24 mars, Vishnu Lutchmeenaraidoo n'a pas voulu réagir à cette nouvelle. Il s'est contenté de dire qu'il tiendra un point de presse prochainement.