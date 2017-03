Cameroun: Lions indomptables - Premier test après le titre

www.mosaiquefm.net Les protégés de Henry Kasperczak, le sélectionneur, voudront « confirmer leurs belles prestations lors du premier tour de la CAN mais surtout trouver plus d'automatisme et résoudre les lacunes défensives », toujours d'après la même source. Youssek Mskani, absent, une ouverture pour les néo-internationaux tunisiens.

Les champions d'Afrique affrontent ce jour à 18 h en Tunisie, les Aigles de Carthage en match amical

Depuis qu'ils ont terrassé l'Egypte, les champions d'Afrique font flipper les plus grosses équipes. A Monastir, ils sont comme bouillants avant le match amical contre la Tunisie. Le stade Moustapha Ben Jannet accueillera ces deux adversaires en amical pour la première fois. Pour préparer cette rencontre, le sélectionneur belge des Lions, Hugo Broos a entretenu 23 joueurs en stage entre la Belgique et la Tunisie. La Tunisie, un adversaire contre lequel Eric-Maxim Choupo Moting avait joué en 2013. Le Cameroun disputait son ultime match qualificatif pour le Mondial 2014 au Brésil. Absent de la CAN, le joueur de Schalke 04 retrouve le groupe.

D'après le Team Press Officer, Vincent de Paul Atangana, pour Hugo Broos, sélectionneur des Lions, les Camerounais pourront montrer ce qu'ils sont devenus après le titre obtenu le 5 février dernier à Libreville. « L'adversaire est d'un bon calibre et a fortement impressionné pendant la CAN », propos empruntés au sélectionneur. Une équipe aussi agressive que possible contre le Cameroun, la « bête noire » des Aigles de Carthage, la presse tunisienne pense que cette rencontre n'aura d'amical que le nom, puisque les confrontations contre le Cameroun sont « souvent serrées et d'une extrême intensité, annonce t-ton sur www.mosaiquefm.net Les protégés de Henry Kasperczak, le sélectionneur, voudront « confirmer leurs belles prestations lors du premier tour de la CAN mais surtout trouver plus d'automatisme et résoudre les lacunes défensives », toujours d'après la même source. Youssek Mskani, absent, une ouverture pour les néo-internationaux tunisiens.