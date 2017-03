Cameroun: RDPC - Le challenge de l'unité

La commémoration du 32e anniversaire du parti intervient dans un contexte où les notions d'unité nationale et de vivre-ensemble qui lui sont chères sont quelque peu mises à mal.

24 mars 1985 - 24 mars 2017. Trente-deux ans ! S'il s'agissait d'un humain, on parlerait d'un adulte. Quid d'un parti politique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) a 32 ans ce jour. Le parti né des cendres de l'Union nationale camerounaise (UNC) à l'issue du 4e congrès ordinaire de cette formation politique créée en 1966 a donc fait du chemin. Principal parti politique du Cameroun, le RDPC commémore néanmoins cet anniversaire dans un contexte particulier. Ses militants et responsables, de toutes les dix régions du pays ne sont pas restés insensibles à la situation que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis le mois de novembre dernier.

Ainsi, dès le déclenchement de ces mouvements, le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete n'avait d'ailleurs pas hésité à se rendre sur le terrain en décembre dernier. Pour prôner le retour à la paix et lancer un appel au dialogue prôné par le gouvernement pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des enseignants et des avocats. Alors qu'il présidait les premiers travaux de l'Académie du RDPC en décembre 2016, Jean Nkuete est revenu à la charge pour rappeler l'attachement de cette formation politique à ces notions qui constituent les fondamentaux de la société camerounaise : l'unité dans la diversité et le caractère un et indivisible de l'Etat.

S'il l'a fait dans le cadre de la lutte que le Cameroun mène contre la secte islamiste Boko Haram et les bandes armées venues de la République centrafricaine qui ont constitué à une menace sérieuse à l'intégrité du territoire, le RDPC n'a pas dérogé à la règle en faisant bloc derrière son président national dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ce 32e anniversaire, le Comité central du RDPC a choisi pour thème, « Tous derrière le président Paul Biya pour la consolidation de l'unité nationale, de l'intégration nationale et de la paix sociale, gage du vivre-ensemble camerounais dans l'harmonie et la performance économique durable ».

Comme pour coller à l'actualité et rappeler les prescriptions qui étaient déjà celles du président national de cette formation politique le 24 mars 1985. Annonçant la devise du parti dans son discours de clôture du Congrès de Bamenda, Paul Biya indiquait alors que celle-ci « traduit d'abord notre volonté d'unité, une unité constamment renforcée, s'acheminant progressivement mais sainement vers une intégration nationale authentique, elle est manifeste ensuite de notre résolution à construire une nation camerounaise moderne, capable de promouvoir le bien-être individuel et collectif... » Trente-deux ans plus tard, si l'unité et le vivre ensemble sont toujours à construire, celles-ci étant une quête permanente, le parti reste déterminé à accompagner son président national dans sa volonté de bâtir un Cameroun uni et fort, non seulement sur le plan politique, mais qui, à travers son économie, assure aussi le bien-être de ses concitoyens.