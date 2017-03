Libye: L'armée accusée de crimes de guerre

En effet, sur le terrain la situation est floue. En outre les milices islamistes qui pullulaient encore il y a quelques temps à Benghazi se montraient particulièrement violentes. Et l'ANL auto-proclamée et dirigée par le maréchal Haftar, leur livre une guerre sans relâche.

La publication de ce rapport accablant, a fait réagir un haut responsable des forces spéciales de Benghazi, Wanis Boukhamada qui a dénoncé ces exactions, et promis de punir les responsables de tels forfaits. Pour sa part, Le chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye Martin Kobler s'est dit « scandalisé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l'Homme en Libye ».

Et selon le rapport de HRW « les forces de l'armée nationale libyenne, auraient commis des crimes de guerres notamment des actes de tortures contre des civils et des exécutions sommaires. »

Selon HRW, « des vidéos et photos reçues de proches des victimes, de journalistes et de militants » des droits de l'Homme montrent des cadavres de jihadistes « que les combattants des forces de l'ANL auraient profané et mutilé, pendant ou après l'évacuation des résidents du secteur de Ganfouda le 18 mars ».

De nombreuses atteintes aux droits de l'Homme sur les populations civiles et les groupes armés auraient été commises dans la région de Benghazi dans l'Est de la Libye. Ce sont les forces placées sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar qui en seraient les auteurs selon Human Rights Watch (HRW).

