Afrique Centrale: Croissance en zone CEMAC - Perspectives prometteuses pour 2017

Les projections tablent sur une reprise à 1,6% cette année après le repli enregistré en 2016. La Banque centrale a annoncé hier qu'elle relevait son taux directeur de 2,45 à 2,95%.

Ce ne sont pour l'heure que des projections, mais la possibilité d'une reprise de la croissance économique dans la zone CEMAC cette année, vient rompre avec un cycle noir qui n'avait que trop duré. Après avoir noté un repli à 0,2% l'année dernière, le Comité de politique monétaire (CPM) de la BEAC réunit hier à Yaoundé prévoit pour cette année, un taux de 1,6%. Une reprise tirée par la remontée des cours du pétrole brut et la mise en œuvre des réformes actées dans le Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC). Cette première réunion du CPM, présidée par le gouverneur, Abbas Mahamat Tolli en compagnie des autres membres du nouveau gouvernement de la Banque centrale en service depuis le 6 février dernier, a accouché de plusieurs décisions et annonces.

Hausse du taux directeur

La Banque centrale a décidé hier d'augmenter de 50 points de base son taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO). Il passe de 2,45% à 2,95%. Pour expliquer ce relèvement, le Gouverneur confie qu' « il y a nettement un besoin d'assurer l'intégrité des réserves de change et d'avoir des politiques monétaires qui soient en phase avec nos politiques au niveau des finances publiques dans une phase qui est elle-même très particulière et difficile ».

Négociations avec le FMI

La BEAC accompagne les Etats de la CEMAC dans la négociation de leurs programmes respectifs avec le Fonds monétaire international (FMI). Il s'agit, de l'avis du gouverneur, d'une démarche collective au niveau communautaire. Un rôle d'assistance que la Banque centrale a déjà joué par le passé en fournissant l'appui nécessaire pour aboutir à des discussions concluantes et dans l'intérêt des Etats. L'institut d'émission fournit également les informations nécessaires, les avis techniques et les conseils.

Calcul des réserves obligatoires

L'une des décisions du CPM hier a été de maintenir inchangés les coefficients de réserves obligatoires et le taux de rémunération de ces réserves. Sauf qu'à partir du 1er juillet prochain, de nouvelles modalités de calcul de ces réserves seront mises en place.

Un avis conforme pour le Crédit Communautaire d'Afrique

On a aussi appris du gouverneur de la BEAC, que la Commission bancaire de l'Afrique centrale a avalisé hier (mardi 21 mars 2017, Ndlr) la demande du Crédit communautaire d'Afrique (CCA) jusqu'alors établissement de microfinance de devenir une banque.« Je pense que c'est une bonne chose déjà en termes de suivi prudentiel. Ils vont se situer à un autre niveau et ils auront aussi beaucoup plus de marge à utiliser déjà la trésorerie qu'ils détiennent pour continuer à appuyer les financements de l'économie ici au Cameroun », a-t-il déclaré.

Sur le Mobile Money

Le gouverneur a été interrogé hier sur la position de la BEAC par rapport aux transferts de fonds internationaux réalisés par les opérateurs de télécoms, en relation avec la récente décision de la BCEAO interdisant cette activité à un opérateur de télécoms. Selon Abbas Mahamat Tolli, la BEAC a engagé une réflexion globale pour rénover la réglementation communautaire en matière d'innovations technologiques. Reconnaissant que des opérateurs de télécoms, sans avoir des autorisations et sans être soumis aux mêmes contraintes que les banques, font exactement l'activité des banques. « Il faut mieux assurer ça. Il y a aussi d'autres aspects qui sont liées à l'innovation technologique surtout en matière de blanchiment, d'évasion fiscale, de financement du terrorisme. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Nous allons avoir des instruments qui tiendront compte de tous ces paramètres de manière à ce que les mauvaises pratiques soient circonscrites. Nos textes actuellement ne permettent pas que de telles opérations se fassent. ».