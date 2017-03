Cameroun: Actions humanitaires - Samuel Eto'o au chevet des jeunes

Le footballeur a posé les premiers jalons cet engagement au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Yaoundé.

Après sa rencontre avec les jeunes au palais des Sports de Yaoundé mardi dernier, Samuel Eto'o Fils, ambassadeur de bonne volonté de l'Unicef, a poursuivi sa journée marathon en faisant un arrêt au foyer de l'espérance de Mvolyé. Pour toucher du doigt, le quotidien des enfants de la rue, des jeunes filles et filles-mères vivant dans des conditions difficiles, quand elles ne sont pas très souvent abandonnées à elles-mêmes, et victimes de tous les dangers que la rue peut très souvent représenter. Une visite qui a particulièrement marqué l'ambassadeur de bonne volonté, et sans doute joué un rôle déterminant dans sa décision à s'engager sur le terrain de l'humanitaire en faveur notamment de la jeune fille et de la femme.

Celles-là mêmes qui pour lui, nous donnent la vie. Au cours de la conférence de presse tenue mardi à Yaoundé, l'ambassadeur de bonne volonté bien épaulé pour la circonstance par le Dr félicité Tchibindat, représentante l'Unicef au Cameroun a été on ne peut plus clair : « Ma priorité c'est leur offrir déjà trois repas par jour jusqu'à la fin de l'année et, c'est surtout la construction d'un centre d'accueil digne pour ces jeunes filles aux conditions de vie absolument difficiles actuellement. Il faut leur faire reprendre espoir et goût en la vie, être à leurs côtés et travailler pour que leurs rêves, aussi modestes soient-ils, deviennent réalité ». Et d'en appeler à la solidarité de tous les Camerounais. « Chacun à son niveau doit apporter sa modeste contribution, faire quelque chose.

On ne peut plus attendre, la situation est urgente. Montrons qu'au Cameroun nous sommes uniques et entraînons le maximum de nos compatriotes dans cette aventure qui nous concerne tous. Elle doit faire boule de neige.» L'échange qui a suivi avec les journalistes, eux aussi d'ailleurs invités par l'ambassadeur de bonne volonté « à passer le message et faire bouger les lignes », a montré combien ce nouveau match qu'il commence, n'est pas moins important que ceux, nombreux, qu'il a disputé hier et très souvent remportés.