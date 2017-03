Cameroun: Des airs du pays à Rome

La chorale des étudiants de l'université de Yaoundé I a offert plusieurs concerts dans le cadre de la visite d'Etat du président Paul Biya en Italie.

50 étudiants de l'université de Yaoundé séjournent dans la capitale italienne depuis le 18 mars dernier. C'est dans le cadre de la visite d'Etat du président Paul Biya en Italie. En prélude à cet événement, ces étudiants, 30 filles et 20 garçons, membres de « Les voix glorieuses », chorale de l'université de Yaoundé I, se sont produits dimanche 19 mars à la Cappella Paolina du palais du Quirinal, siège de la présidence italienne. Dans une salle pleine à craquer de ressortissants camerounais et italiens, les jeunes gens ont étalé l'immensité de leurs talents vocaux, faisant vibrer la voûte de la chapelle de merveilleuses mélodies.

S'inspirant du riche répertoire liturgique du Cameroun, « Les voix glorieuses » ont tour à tour entraîné le public dans les chants et sonorités traditionnelles des aires culturelles Sawa, Fang-Beti, Soudano-sahélienne et des Grassfields, parcourant ainsi les 10 régions du pays. Au rythme des tambours. Régulièrement pendant cette prestation, les membres de la chorale, drapés dans des uniformes taillés dans un tissu pagne, n'hésitaient pas à esquisser des pas de danses traditionnelles. Pour le plus grand bonheur du public. « Pour nous, c'est une si grande joie d'avoir donné une représentation ici en Italie, devant un public nombreux qui est reparti satisfait. Les autorités nous ont fait confiance en nous faisant venir ici, je crois qu'elles ne sont pas déçues », a dit Jacob Manonjo, chef d'orchestre.

« Nous voulions promouvoir un visage différent de la jeunesse camerounaise et africaine, et aussi de la culture camerounaise en Italie », a assuré Samuela Isopi, ambassadeur d'Italie au Cameroun, satisfaite. Le concert, organisé en collaboration avec la RAI, chaîne nationale de radio et télévision italienne, a été diffusé en direct sur la radio. Un avant-goût de sa performance en présence des présidents camerounais et italien lors du dîner d'Etat offert en l'honneur de Paul Biya et de son épouse, au palais du Quirinal, lundi 20 mars 2017. Et hier aussi, les étudiants de Yaoundé I ont séduit le public en exécutant les hymnes nationaux camerounais et italien, ainsi que celui de l'Union européenne, à la cérémonie de distinction du président Paul Biya à l'université Tor Vergata de Rome. La chorale estudiantine avait déjà subjugué le président italien, Sergio Mattarella, lors de sa visite d'Etat en mars 2016 au Cameroun. D'où l'invitation du groupe à se produire en Italie.