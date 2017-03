Cameroun: Paul Biya - Pape François - Chaleureuses retrouvailles

Le chef de l'Etat s'est entretenu hier en tête-à-tête avec le Saint Père au palais apostolique à Rome.

En visite officielle au Vatican, le président de la République, qu'accompagne son épouse Chantal Biya, a été reçu hier en audience par le pape François au palais apostolique à la Cité du Vatican à Rome. Dans un protocole réglé au millimètre près, le couple présidentiel a été accueilli à son arrivée à 10h dans la cour Saint-Damase, en plein cœur de la cité vaticane, par le préfet de la Maison Pontificale, Mgr Georg Gänswein sous les honneurs des fameux gardes suisses. Puis les «gentilshommes de Sa Sainteté», laïcs en habit noir surmonté d'une triple chaîne d'or aux armes pontificales, ont conduit le chef de l'Etat et son épouse, ainsi que les membres de la délégation officielle jusqu'au niveau de l'antichambre qui jouxte la bibliothèque où se déroulent les audiences du pape.

Quelques minutes plus tard, pendant que l'épouse du chef de l'Etat est conduite dans la salle des ambassadeurs, le président de la République est introduit dans la bibliothèque du Saint-Père. Les deux hommes d'Etat, assis en vis-à-vis et à l'angle d'un grand bureau d'apparat s'entretiennent en privé. Dans les usages protocolaires du Vatican, au cours de ce format d'audience, les deux hautes personnalités n'abordent pas les sujets liés à la coopération entre leurs deux Etats, ce volet d'entretien relevant de la compétence du secrétaire d'Etat du Vatican. Paul Biya et le pape ont été rejoints plus tard, successivement par la première dame du Cameroun, Chantal Biya et par les membres de la suite officielle.

Le chef de l'Etat camerounais a présenté individuellement ses collaborateurs au Saint-Père. Cette séquence de la visite officielle a été immortalisée par des photos souvenirs et un échange de cadeaux. La deuxième articulation de cette visite officielle du chef de l'Etat au Vatican s'est déroulée à la Secrétairerie d'Etat, qui tient lieu de la Primature du Saint-Siège. Cette structure clé du Vatican est dirigée par un cardinal secrétaire d'État qui est le premier collaborateur du pape dans le gouvernement de l'Église universelle. C'est lui qui met en œuvre la diplomatie pontificale. En poste depuis le 15 octobre 2013, Mgr Pietro Parolin a eu des entretiens cordiaux avec Paul Biya avec qui il a abordé des sujets relatifs à la coopération entre le Cameroun et le Vatican. Ils ont certainement évoqué la signature récente (le 13 janvier 2014 à Yaoundé) de l'accord-cadre sur le statut juridique de l'Eglise catholique entre le Cameroun et le Saint-Siège.

Cet accord établit la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Eglise catholique et des institutions ecclésiastiques au Cameroun, et fixe le cadre juridique des rapports entre l'Eglise et l'Etat. Il n'est pas exclu que les entretiens aient été focalisés sur les sujets d'actualité comme les conflits en Afrique et dans le monde. Le chef de l'Etat camerounais s'est retrouvé ainsi en audience pour la deuxième fois avec le pape François. Leur premier tête-à-tête remonte au 18 octobre 2013.